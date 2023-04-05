Рідкісний Dodge Viper із знаменитого серіалу продали майже за $150 тисяч (фото)

Усього було побудовано 14 одиниць Dodge Viper Defender. Автомобіль створювався для зйомок у серіалі та не допущений для доріг загального користування.

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На аукціоні Bring a Trailer продали рідкісний реквізитний Dodge Viper Defender з телевізійного серіалу "Вайпер". Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Загалом Chrysler виготовили 14 екземплярів Dodge Viper Defender. Усі вони призначалися для зйомок у серіалі.

Унікальний спорткар заснований на Dodge Viper RT/10 1993 випуску. Він відрізняється виготовленим на замовлення кузовом зі скловолокна та пофарбований у сріблястий колір.

Dodge Viper Defender відрізняється унікальним кузовом Фото: Bring a Trailer

Після завершення серіалу цей Dodge Viper Defender залишався у дилера Unique Movie Cars у Лас-Вегасі. Він не допущений для доріг загального користування та не має серійного номера.

На авто встановлені незвичайні триспицеві 17-дюймові колісні диски. Вони взуті у шини розміром 275/40 спереду та 335/45 ззаду.

Під капотом розташований 5,8-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 245 к.с. Він працює в парі з триступінчастою автоматичною коробкою передач.

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В інтер'єрі встановлені ківшеподібні сидіння, оздоблені сірою шкірою. Там можна знайти й три фальшиві монітори, які за сюжетом серіалу відображали дані про стан автомобіля.

У салоні можна знайти три фальшиві монітори Фото: Bring a Trailer

Автомобіль чудово зберігся та здатний їздити самостійно. Пробіг Dodge Viper Defender складає лише 305 км.

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