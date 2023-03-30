Старий 18-річний автомобільний двигун продали за ціною нового Lamborghini (фото)

Двигун Tipo 140 DA встановлювали на рідкісний трековий суперкар Ferrari FXX. Цей 6,3-літровий V12 розвиває 800 к. с.

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У Великій Британії на аукціоні RM Sotheby's продали двигун Ferrari Tipo 140 DA. За двигун віддали рекордні 180 000 фунтів стерлінгів ($222 800) — як за новий Lamborghini Urus. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Раритетний 800-сильний двигун 18 років зберігався на складі Фото: RM Sotheby's

Ferrari Tipo 140 DA – справжній раритет. Цей 6,3-літровий V12 встановлювали на лімітований суперкар Ferrari FXX 2005 — трекову версію знаменитої моделі Enzo. Усього випущено лише 30 таких купе вартістю $1,8 мільйона.

Двигун Ferrari в ідеальному стані Фото: RM Sotheby's

Високооборотний мотор розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв і має обертальний момент 685 Н∙м при 5750 об/хв. З ним Ferrari FXX розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди і розвиває 350 км/год.

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Саме цей двигун так і не встановили на Ferrari FXX — він був побудований як запасний. Протягом 18 років він зберігався у заводській упаковці на складі.

Двигун встановлювали на суперкар Ferrari FXX Фото: Ferrari

Двигун Ferrari виглядає як новий та повністю комплектний – з усім навісним обладнанням. Його можна встановити в авто та експлуатувати після базового техобслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон також виставили гоночний болід Ferrari Міхаеля Шумахера. На ньому німець виграв Гран-прі Бразилії.

Також ми писали, що найдешевший Lamborghini продають за ціною нової Skoda Octavia.