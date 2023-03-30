Старий 18-річний автомобільний двигун продали за ціною нового Lamborghini (фото)
Двигун Tipo 140 DA встановлювали на рідкісний трековий суперкар Ferrari FXX. Цей 6,3-літровий V12 розвиває 800 к. с.
У Великій Британії на аукціоні RM Sotheby's продали двигун Ferrari Tipo 140 DA. За двигун віддали рекордні 180 000 фунтів стерлінгів ($222 800) — як за новий Lamborghini Urus. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Ferrari Tipo 140 DA – справжній раритет. Цей 6,3-літровий V12 встановлювали на лімітований суперкар Ferrari FXX 2005 — трекову версію знаменитої моделі Enzo. Усього випущено лише 30 таких купе вартістю $1,8 мільйона.
Високооборотний мотор розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв і має обертальний момент 685 Н∙м при 5750 об/хв. З ним Ferrari FXX розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди і розвиває 350 км/год.
Саме цей двигун так і не встановили на Ferrari FXX — він був побудований як запасний. Протягом 18 років він зберігався у заводській упаковці на складі.
Двигун Ferrari виглядає як новий та повністю комплектний – з усім навісним обладнанням. Його можна встановити в авто та експлуатувати після базового техобслуговування.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон також виставили гоночний болід Ferrari Міхаеля Шумахера. На ньому німець виграв Гран-прі Бразилії.
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