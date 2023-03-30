Старый 18-летний автомобильный двигатель продали по цене нового Lamborghini (фото)

Двигатель Tipo 140 DA устанавливали на очень редкий трековый суперкар Ferrari FXX. Этот 6,3-литровый V12 развивает 800 л. с.

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В Великобритании на аукционе RM Sotheby’s продали двигатель Ferrari Tipo 140 DA. За мотор отдали рекордные 180 000 фунтов стерлингов ($222 800) – как за новый Lamborghini Urus. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Раритетный 800-сильный мотор 18 лет хранился на складе Фото: RM Sotheby's

Ferrari Tipo 140 DA – настоящий раритет. Этот 6,3-литровый V12 устанавливали на лимитированный суперкар Ferrari FXX 2005 года – трековую версию знаменитой модели Enzo. Всего выпущено только 30 таких купе стоимостью $1,8 миллиона.

Двигатель Ferrari в идеальном состоянии Фото: RM Sotheby's

Высокооборотистый мотор развивает 800 л. с. при 8500 об/мин и обладает крутящим моментом 685 Н∙м при 5750 об/мин. С ним Ferrari FXX разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 350 км/ч.

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Конкретно этот двигатель так и не установили на Ferrari FXX – он был построен как запасной. На протяжении 18 лет он хранился в заводской упаковке на складе.

Двигатель устанавливали на суперкар Ferrari FXX Фото: Ferrari

Двигатель Ferrari выглядит как новый и полностью и комплектный – со всем навесным оборудованием. Его можно установить в авто и эксплуатировать после базового техобслуживания.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион также выставили гоночный болид Ferrari Михаэля Шумахера. На нем немец выиграл Гран-при Бразилии.

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