Легендарный болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион по цене трех Bugatti (фото)

Михаэль Шумахер соревновался на этом Ferrari в сезоне 2000 года. Болид помог немецкому гонщику выиграть Гран-при Бразилии и трижды занимать первое место в квалификации.

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В Гонконге на аукцион RM Sotheby’s выставили болид "Формулы-1" Ferrari F1-2000. За авто планируют выручить от 7,5 до 9,5 миллионов долларов – как за три Bugatti Chiron. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Автомобиль оснащен 770-сильным V10 Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена Ferrari обусловлена тем, что именно на этом болиде в 2000 году выступал Михаэль Шумахер. Легендарный немецкий гонщик выиграл на авто Гран-при Бразилии, а также занял первое место в квалификации Гран-при Монако и Испании.

Всего же за сезон Шумахер использовал несколько болидов Ferrari F1-2000. Он выиграл девять гонок и оформил свое третье чемпионство в "Формуле-1".

Михаэль Шумахер на этом болиде выиграл Гран-при Бразилии

В 2001 году болид Ferrari продали коллекционеру из Техаса. Авто Михаэля Шумахера поддерживают в рабочем состоянии и оно даже использовалось время от времени на гоночных автодромах и во время слетов владельцев Ferrari.

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Гоночное авто Шумахера оснащено высокооборотистым 3,0-литровым V10 мощностью 770 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Карбоновый болид весит всего 600 кг.

Автомобиль поддерживают в рабочем состоянии Фото: RM Sotheby's

Недавно на аукционе уже продали еще один болид Михаэля Шумахера. За него выручили почти 15 миллионов долларов.

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