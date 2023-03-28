Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Легендарный болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион по цене трех Bugatti (фото)

Болид Феррари Ф1 2000, Ferrari F1-2000, болид Ferrari, болид Михаэля Шумахера, авто Шумахера
Фото: RM Sotheby's | Болид Ferrari построен для чемпионата "Формулы-1" 2000 года

Михаэль Шумахер соревновался на этом Ferrari в сезоне 2000 года. Болид помог немецкому гонщику выиграть Гран-при Бразилии и трижды занимать первое место в квалификации.

Related video

В Гонконге на аукцион RM Sotheby’s выставили болид "Формулы-1" Ferrari F1-2000. За авто планируют выручить от 7,5 до 9,5 миллионов долларов – как за три Bugatti Chiron. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Ferrari F1-2000, болид Ferrari, болид Михаэля Шумахера, авто Шумахера Fullscreen
Автомобиль оснащен 770-сильным V10
Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена Ferrari обусловлена тем, что именно на этом болиде в 2000 году выступал Михаэль Шумахер. Легендарный немецкий гонщик выиграл на авто Гран-при Бразилии, а также занял первое место в квалификации Гран-при Монако и Испании.

Всего же за сезон Шумахер использовал несколько болидов Ferrari F1-2000. Он выиграл девять гонок и оформил свое третье чемпионство в "Формуле-1".

Болид Михаэля Шумахера, Ferrari F1-2000, болид Ferrari, авто Михаэля Шумахера, авто Шумахера Fullscreen
Михаэль Шумахер на этом болиде выиграл Гран-при Бразилии

В 2001 году болид Ferrari продали коллекционеру из Техаса. Авто Михаэля Шумахера поддерживают в рабочем состоянии и оно даже использовалось время от времени на гоночных автодромах и во время слетов владельцев Ferrari.

Важно
Самый дешевый Lamborghini выставили на продажу по цене Skoda Octavia (фото)
Самый дешевый Lamborghini выставили на продажу по цене Skoda Octavia (фото)

Гоночное авто Шумахера оснащено высокооборотистым 3,0-литровым V10 мощностью 770 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Карбоновый болид весит всего 600 кг.

авто Шумахера, Ferrari F1-2000, болид Ferrari, болид Михаэля Шумахера, авто Михаэля Шумахера Fullscreen
Автомобиль поддерживают в рабочем состоянии
Фото: RM Sotheby's

Недавно на аукционе уже продали еще один болид Михаэля Шумахера. За него выручили почти 15 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился 1000-сильный суперкар Ferrari.