Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлено на аукціон за ціною трьох Bugatti (фото)

Міхаель Шумахер змагався на цьому Ferrari у сезоні 2000 року. Болід допоміг німецькому гонщику виграти Гран-прі Бразилії та тричі посідати перше місце у кваліфікації.

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У Гонконгу на аукціон RM Sotheby's виставили болід "Формули-1" Ferrari F1-2000. За авто планують отримати від 7,5 до 9,5 мільйонів доларів — як за три Bugatti Chiron. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Автомобіль оснащений 770-сильним V10 Фото: RM Sotheby's

Настільки висока ціна Ferrari обумовлена тим, що саме на цьому боліді в 2000 році виступав Міхаель Шумахер. Легендарний німецький гонщик виграв на авто Гран-прі Бразилії, а також посів перше місце у кваліфікації Гран-прі Монако та Іспанії.

Усього ж за сезон Шумахер використав кілька болідів Ferrari F1-2000. Він виграв дев'ять перегонів та оформив своє третє чемпіонство у "Формулі-1".

Міхаель Шумахер на цьому боліді виграв Гран-прі Бразилії

2001 року болід Ferrari продали колекціонеру з Техасу. Автомобіль Міхаеля Шумахера підтримують у робочому стані і воно навіть використовувалося час від часу на гоночних автодромах і під час зльотів власників Ferrari.

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Гоночний автомобіль Шумахера оснащений високооборотним 3,0-літровим V10 потужністю 770 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Карбоновий болід важить лише 600 кг.

Автомобіль підтримують у робочому стані Фото: RM Sotheby's

Нещодавно на аукціоні вже продали ще один болід Міхаеля Шумахера. За нього врятували майже 15 мільйонів доларів.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився 1000-сильний суперкар Ferrari.