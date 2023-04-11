Новий електричний суперкар BYD вміє їздити на трьох колесах (відео)

Стильний суперкар YangWang U9 отримав 1100-сильну силову установку та унікальну підвіску Disus-X. Автомобіль залишається стійким на дорозі навіть без одного колеса.

Related video

На автосалоні у Шанхаї представили новий електричний суперкар YangWang U9 від BYD, який вміє їздити на трьох колесах. Про це повідомили на сайті Carscoops.

YangWang U9 отримав стильний дизайн з великими передніми фарами. Модель нагадує імениті середньомоторні суперкари.

Відмінною рисою електрокара є унікальна підвіска Disus-X. Автомобіль здатний підстрибувати вгору та вниз за потреби, що дозволяє йому залишатися стійким навіть за відсутності одного колеса.

YangWang U9 оснащений потужною силовою установкою Фото: BYD Auto

Disus-X включає інтелектуальну систему управління демпфуванням і гідравлічну систему управління пневмопідвіскою. Так суперкар може проходити складні повороти на високій швидкості.

YangWang U9 оснащується чотирма електродвигунами, які разом забезпечують потужність 1100 к.с. та крутний момент 1280 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2 секунди. Максимальний запас ходу на одному заряді становить 700 км.

Важливо

Американці представили потужний футуристичний суперкар із дверима "крило чайки" (відео)

Суперкар надійде у продаж вже наприкінці 2023 року. Вартість моделі поки що не розкривається.

Раніше Фокус розповів, що легендарний інженер показав екстремальний 609-сильний суперкар з відкритим верхом.