BYD представили стильний бюджетний електрокросовер: він може з'явитися в Україні (фото)

Новинка отримала оновлений дизайн і стала більшою за попередника. BYD Song Plus EV запропонують з двома силовими установками на вибір.

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В інтернеті показали оновлений електрокросовер BYD Song Plus EV, який отримав нову зовнішність та передові технології. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Знімки та характеристики нового BYD Song Plus EV розкрили у Міністерстві промисловості та інформатизації Китаю. Оновлена модель стала більшою за попередника.

Кросовер сильно змінився зовні. Передні фари набули нової краплеподібної форми, а бампери стали більш агресивними.

Новий BYD Song Plus EV став більшим за свого попередника Фото: MIIT China

Габарити BYD Song Plus EV 2023:

довжина — 4785 мм;

довжина — 1890 мм;

довжина — 1660 мм;

колісна база — 2765 мм.

Новий BYD Song Plus EV збудовано на платформі для електромобілів третього покоління. Кросовер оснастять акумулятором LFP Blade виробництва компанії FinDreams.

На вибір запропонують дві електричні версії кросовера на 204 та 218 сил. Пізніше стане доступною й гібридна версія моделі.

Список додаткового оснащення включає бічні дзеркала з камерами, панорамний люк на даху, кольорові гальмівні супорти та системи автономного керування. Повна вага Song Plus EV знаходиться в діапазоні від 2295 до 2425 кг.

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BYD Song Plus поточного покоління доступний для покупки в Україні. Найімовірніше, оновлений кросовер також з'явиться у нашій країні.

Раніше Фокус повідомляв, що на автосалоні в Шанхаї представлять новий електричний суперкар YangWang U9 від BYD, який вміє їздити на трьох колесах.