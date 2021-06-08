В одну ціну. Екс-ведучий Top Gear Джеймс Мей порівняв Dacia Sandero та велосипед (відео)

Об'єктами порівняння стали бюджетний хетчбек Dacia Sandero і велосипед марки Orbea.

Нова Dacia Sandero 2020 модельного року офіційно є найдоступнішим новим автомобілем на ринку Великобританії. У комплектацію автомобіля, який побував на тесті колишнього ведучого Top Gear Джеймса Мея, увійшли такі опції, як кондиціонер (із ручним керуванням) і цифровий радіоприймач — а головне, 90-сильний мотор (є ще базовий 65-сильний варіант).

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Чи можна порівняти Sandero з велосипедом? Джеймс Мей впевнений: можна! Адже порівняння він провів із власним велосипедом Orbea, який, будучи виконаний на замовлення, коштує 10 тисяч фунтів стерлінгів (14 тис доларів). За ці гроші у Великобританії можна купити той самий 90-сильний Sandero.

[ + – ] Велосипед чи автомобіль? У грошах різниці немає. А що за споживчими якостями?

Під час тесту було проведене порівняння за кількома параметрами — наприклад, за крутістю виграв велосипед, оскільки в нього карбонова рама, він легкий і його можна поставити прямо у себе в кімнаті. За практичністю — теж, адже на велосипеді можна заїхати прямо в паб. Зате Sandero дозволяє скласти велосипед і покласти його в багажник.

За рівнем захисту від негоди та ступеня розслабленості за кермом вперед вийшла Dacia, а ось за привабливістю покупки — Orbea, адже хороший велосипед дозволить завести купу друзів-однодумців. У той час як покупка Dacia Sandero, як вважає Джеймс Мей, навряд чи розширить компанію друзів.

У той же час, саме Sandero пропонує за свої гроші стільки автомобіля, скільки не може запропонувати жоден інший автовиробник, представлений на ринку Великобританії — і це думка того ж Мея.

Зрештою, за результатами порівняння перемога дісталася... Втім, не будемо забігати вперед — дивіться відео нижче й отримуйте задоволення від жартів Мея в спробах порівняти синє із солоним, тобто порівняти непорівнянне.

Раніше Фокус повідомляв, що Джеймс Мей потрапив в анекдотичну ситуацію, коли в його Tesla Model S сів акумулятор. Відомому ведучому довелося розбирати машину, щоб отримати доступ до акумулятора.

Крім того, ми розповідали про нещодавнє ДТП у Великобританії, коли великий дорожній покажчик пробив лобове скло Range Rover. Імовірно, водій відволікся на смартфон і врізався в опору дорожнього знака.