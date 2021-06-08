В одну цену. Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй сравнил Dacia Sandero и велосипед (видео)

Объектами сравнения выступили бюджетный хэтчбек Dacia Sandero и велосипед марки Orbea.

Новая Dacia Sandero 2020 модельного года официально является самым доступным новым автомобилем на рынке Великобритании. В комплектацию автомобиля, который побывал на тесте бывшего ведущего Top Gear Джеймса Мэя, вошли такие опции, как кондиционер (с ручным управлением) и цифровой радиоприемник — а главное, 90-сильный мотор (есть еще базовый 65-сильный вариант).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Можно ли сравнить Sandero с велосипедом? Джеймс Мэй уверен: можно! Ведь сравнение он провел с собственным велосипедом Orbea, который, будучи выполнен на заказ, стоит 10 тысяч фунтов стерлингов (14 тыс долларов). За эти деньги в Великобритании можно купить тот самый 90-сильный Sandero.

[ + – ] Велосипед или автомобиль? В деньгах разницы нет. А что по потребительским качествам?

Во время теста были проведены сравнения по нескольким параметрам — например, по крутости выиграл велосипед, поскольку у него карбоновая рама, он легкий и его можно поставить прямо у себя в комнате. По практичности — тоже, ведь на велосипеде можно заехать прямо в паб. Зато Sandero позволяет сложить велосипед и положить его в багажник.

По уровню защиты от непогоды и степени расслабленности за рулем вперед вышла Dacia, а вот по привлекательности покупки — Orbea, ведь хороший велосипед позволит завести кучу друзей-единомышленников. В то время как покупка Dacia Sandero, как считает Джеймс Мэй, вряд ли расширит компанию друзей.

В то же время, именно Sandero предлагает за свои деньги столько автомобиля, сколько не может предложить ни один другой автопроизводитель, представленный на рынке Великобритании — и это мнение того же Мэя.

В итоге, по результатам сравнения победа досталась… Впрочем, не будем забегать вперед — смотрите видео ниже и получайте удовольствие от шуток Мэя в попытках сравнить синее с соленым, то есть сравнить несравнимое.

Ранее Фокус сообщал, что Джеймс Мэй попал в анекдотичную ситуацию, когда в его Tesla Model S сел аккумулятор. Известному ведущему пришлось разбирать машину, чтобы получить доступ к аккумулятору.

Кроме того, мы рассказывали о недавнем ДТП в Великобритании, когда большой дорожный указатель пробил лобовое стекло Range Rover. Предположительно, водитель отвлекся на смартфон и врезался в опору дорожного знака.