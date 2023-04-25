Renault знімуть із виробництва флагманський кросовер: відома причина (фото)

У Європі продаж Renault Koleos припиниться вже в листопаді нинішнього року. На зміну кросоверу прийдуть одразу дві нові моделі.

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Кросовер Renault Koleos буде знятий з виробництва і його нове покоління не планується. Останні автомобілі зійдуть з конвеєра в південнокорейському Пусані 2024 року. Про це стало відомо журналістам сайту L'Argus.

У Європі продажі Renault Koleos вже починають згортати. Останні машини для європейського ринку буде зібрано до кінця квітня, а розпродати їх планують до листопада.

Нинішнє покоління кросовера випускають із 2016 року Фото: Renault

Дещо довше протримається у виробництві версія для азіатського ринку, яку продають під назвою Renault QM6. Її припинять випускати наступного року, щоб звільнити виробничі потужності для нового кросовера Geely – його складання налагодять у межах нової програми співпраці з Renault.

Новий Renault Koleos третього покоління не планується – наступниками кросовера стануть одразу дві моделі. Перша – презентований нещодавно семимісний кросовер Renault Espace, який можна порівняти з Koleos за розмірами.

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Друга модель ще не представлена. Відомо, що це буде стильний купе-кросовер на базі Renault Austral, який дебютує на початку 2024 року.

Нагадаємо, що кросовер Renault Koleos представили у 2007 році. Друге покоління моделі випускають із 2016 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault припинять випуск недорогого купе-кросовера Arkana.

Також ми писали, що новий Duster 2024 року помітили під час тестів.