Українські всюдиходи від Sherp випускатимуть у Туреччині (фото)
Всюдихід YTEX побудований на базі української моделі Sherp. Він здатний підніматися на 35-градусні підйоми та долати метрові перепони.
У Туреччині презентували всюдихід YTEX, який надійде у виробництво з травня. В його основі лежить знаменита українська модель Sherp. Про це повідомляє сайт Daily Sabbah.
Український виробник вирішив налагодити випуск всюдиходів типу Sherp у Туреччині 8 місяців тому. Їхнє складання розпочнеться на новому підприємстві в провінції Бурса, яке відкриється 26 квітня. У перспективі локалізація виробництва буде доведена до 70%.
Випуск Sherp в Україні продовжується. А ось у підприємства в Росії український виробник відкликав ліцензію 25 лютого 2022 року та розірвав з ним усі зв'язки.
Всюдихід YTEX трохи більший за Sherp – сягає 4 м у довжину, 2,8 м у ширину і 2,5 м у висоту. Він здатний долати 35-градусні підйоми та перешкоди заввишки до 1 метра. У рух його наводить невеликий дизель.
YTEX призначений для використання у важкодоступній місцевості. Він підійде для пошуково-рятувальних служб, швидкої допомоги, гірничодобувної галузі та енергетики.
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