Найочікуваніший позашляховик 2023 року виходить на міжнародний ринок (фото)

За п'ятидверним Suzuki Jimny вишикувалися черги ще до початку виробництва моделі. Позашляховик невдовзі почнуть продавати у кількох країнах світу.

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Подовжений Suzuki Jimny 2023 року виводять на міжнародний ринок. Позашляховик є однією з найочікуваніших моделей цього року. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Попит на новий Suzuki Jimny у п'ятидверному виконанні б'є рекорди. Модель поки що доступна лише в Індії (саме там налагоджено її випуск) і там за нею вишикувалися черги ще до початку виробництва.

Позашляховик зібрав тисячі замовлень ще до початку виробництва Фото: Suzuki

Тепер попередні замовлення на п'ятидверний Suzuki Jimny 2023 почали приймати в Австралії, а восени позашляховик з'явиться і в Японії. До кінця року модель представлять ще у низці країн.

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Нагадаємо, що сімейна версія Suzuki Jimny 2023 подовжена на 340 мм у порівнянні зі стандартною моделлю до 3985 мм при колісній базі 2590 мм. У позашляховика більш просторий салон та збільшений об'єм багажника.

Позашляховик став просторішим усередині, збільшений і його багажник. Фото: Suzuki

Поки подовжений Suzuki Jimny комплектують лише 1,5-літровим 102-сильним бензиновим двигуном, проте для деяких країн пізніше може з'явитися гібридна версія моделі. Всі варіанти позашляховика повнопривідні і можна вибрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчасту автоматичну КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав версію для екстремального бездоріжжя.

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