Самый ожидаемый внедорожник 2023 года выходит на международный рынок (фото)

За пятидверным Suzuki Jimny выстроились очереди еще до начала производства модели. Внедорожник вскоре начнут продавать в нескольких странах мира.

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Удлиненный Suzuki Jimny 2023 выводят на международный рынок. Внедорожник является одной из самых ожидаемых моделей нынешнего года. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

Спрос на новый Suzuki Jimny в пятидверном исполнении бьет рекорды. Модель пока доступна только в Индии (именно там налажен ее выпуск) и там за ней выстроились очереди еще до начала производства.

Внедорожник собрал тысячи заказов еще до начала производства Фото: Suzuki

Теперь предварительные заказы на пятидверный Suzuki Jimny 2023 стали принимать в Австралии, а осенью внедорожник появится и в Японии. До конца года модель представят еще в ряде стран.

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Напомним, что семейная версия Suzuki Jimny 2023 удлинена на 340 мм по сравнению со стандартной моделью до 3985 мм при колесной базе в 2590 мм. У внедорожника более просторный салон и увеличенный объем багажника.

Внедорожник стал просторнее внутри, увеличен и его багажник Фото: Suzuki

Пока удлиненный Suzuki Jimny комплектуют только 1,5-литровым 102-сильным бензиновым двигателем, однако для некоторых стран позже может появиться гибридная версия модели. Все варианты внедорожника полноприводные и можно выбрать 5-ступенчатую механическую либо 4-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил версию для экстремального бездорожья.

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