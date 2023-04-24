Незвичайний лімузин з величезними колесами випробували на бездоріжжі (відео)

Під час поїздки лімузин чудово впорався з перешкодами. Справжнім випробуванням стали Брама Ада, де був вузький прохід по слизьких крутих скелях.

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Ентузіаст Роббі Лейтон збудував незвичайний позашляховик на базі старого лімузина Lincoln Town Car. Відео опублікували на YouTube-каналі Robby Layton.

Для створення такого унікального авто умілець встановив на лімузин нову підвіску та великі колеса для бездоріжжя. У результаті вийшов один з найкомфортніших позашляховиків у світі.

Роббі Лейтон прокотив на лімузині свого батька. Вони вирушили в подорож західною Йорданією.

Під час поїздки лімузин чудово впорався з перешкодами. Проблема виникла лише на початку подорожі, коли роздавальна коробка зіткнулася зі скелею. Проте деталь не постраждала.

Справжнім випробуванням стали Брама Ада, де був вузький прохід по слизьких крутих скелях. Стежка має ухил у горловині від 20 до 30 градусів, а деякі ділянки досягають піку 45 градусів.

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Лімузин легко спустився до основи воріт і швидко піднявся назад. Він повільно повз по крутій скелі. Батько блогера залишився під великим враженням від подорожі.

Раніше Фокус повідомляв, що у США створили практичний будинок на колесах на базі військової вантажівки Stewart & Stevenson M1079 1998 випуску.