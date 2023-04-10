Volkswagen Touareg порівняли з Land Rover Discovery на бездоріжжі (відео)

Volkswagen Touareg виявився гідним суперником для Land Rover Discovery на бездоріжжі. Обидва авто отримали безліч доробок, які покращили їх характеристики.

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Блогери порівняли на бездоріжжі преміальний кросовер Volkswagen Touareg та позашляховик Land Rover Discovery. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Обидва авто серйозно підготували для бездоріжжя. Volkswagen Touareg 2007 року випуску отримав величезну кількість доробок, які перетворили його на справжній всюдихід. Land Rover Discovery більше нагадує стильний кемпер для мандрівок.

Під капотом Volkswagen Touareg встановлений 5,0-літровий дизельний двигун V10 потужністю 352 к.с. і 737 Нм крутного моменту. Дорожній просвіт кросовера складає 290 мм.

Land Rover Discovery оснащений 3,0-літровим дизельним двигуном V6 потужністю 306 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Його дорожній просвіт становить 358 мм.

Volkswagen Touareg та Land Rover Discovery змагалися у шести випробуваннях на бездоріжжі. Блогери перевірили їхні можливості за допомогою непростих тестів.

Кросовер Volkswagen Touareg гідно протистояв більш сучасному та дорогому позашляховику, але все ж таки поступався в деяких випробуваннях Land Rover Discovery. У підсумку преміальний британський позашляховик переміг у цьому порівнянні.

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Блогери зазначили, що сучасні технології дозволили Land Rover Discovery краще впоратися з бездоріжжям. Проте Volkswagen Touareg зовсім трохи поступився своєму конкуренту.

Раніше Фокус писав, що мікроавтобус Volkswagen Transporter T4 1999 випуску продемонстрував свої можливості на бездоріжжі.