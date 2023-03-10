Кросовер Skoda Yeti зійшовся в битві із зарядженим "Гелендвагеном" на бездоріжжі (відео)

Модифікований Skoda Yeti виявився гідним суперником Mercedes-AMG G63. Позашляховики показали непогані результати у випробуваннях на бездоріжжі.

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Блогери порівняли на бездоріжжі модифікований кросовер Skoda Yeti за $3584 та заряджений позашляховик Mercedes-AMG G63 за $208 000. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Брутальний позашляховик Mercedes-AMG G63 здається цілком придатним для бездоріжжя, хоч і є спортивною версією моделі. Щоб з'ясувати його можливості, автомобіль порівняли з бюджетним кросовером Skoda Yeti.

Варто зазначити, що чеський кросовер було доопрацьовано. Його підвіску підсилили та зробили вищою, а також встановили деякі інші модифікації для бездоріжжя.

Під капотом Mercedes-AMG G63 встановлений 4,0-літровий турбований бензиновий двигун V8 потужністю 585 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Вага позашляховика складає 2623 кг.

Skoda Yeti оснащується 2,0-літровим турбованим дизельним двигуном потужністю 181 к.с. і крутним моментом 407 Нм. Кросовер важить набагато менше за "Гелендваген" — близько 1500 кг.

Для автомобілів підготували багато випробувань. Вони мали показати позашляхові якості цих двох моделей.

Спочатку автомобілі мали піднятися на пагорб якнайшвидше. На старті здавалося, що позашляховики їдуть на одній швидкості, але Skoda Yeti вдалося вирватися вперед перед фінішем.

У випробуванні з поворотом на 180 градусів Mercedes-AMG G63 показав себе непогано. Тим не менш, Skoda Yeti знову виявився швидшим, хоч і двигун кросовера почав диміти після випробування.

Тест на плавність спуску з пагорба вкотре приніс перемогу Skoda Yeti. Попри це, Mercedes-AMG G63 показав гідний результат.

Заїзд по нерівному ґрунту дався Mercedes-AMG G63 дуже легко. У Skoda Yeti виникли проблеми і кросовер забуксував на одній із ділянок, тож перемога за "Гелендвагеном".

Випробування на ґрунті з великими перепадами висоти дозволило Skoda Yeti знову вирватися в лідери. Тепер Mercedes-AMG G63 у ролі того, хто наздоганяє.

Останнє випробування — підйом на пагорб під кутом 46 градусів. Mercedes-AMG G63 зміг упоратися із завданням швидше, тому бали позашляховиків зрівнялися.

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Заряджені кросовери Skoda та Porsche змагалися на бездоріжжі (відео)

У результаті блогери визнали, що Mercedes-AMG G63 чудово підходить для бездоріжжя. Проте дешевші кросовери та позашляховики з деякими доробками можуть показати себе ще краще.

Раніше Фокус розповів, що мікроавтобус Volkswagen Transporter T4 1999 випуску продемонстрував свої можливості на бездоріжжі.