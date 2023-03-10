Кроссовер Skoda Yeti сразился с заряженным Гелендвагеном на бездорожье (видео)

Модифицированный Skoda Yeti оказался достойным соперником Mercedes-AMG G63. Внедорожники показали неплохие результаты в испытаниях на бездорожье.

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Блогеры сравнили на бездорожье модифицированный кроссовер Skoda Yeti за $3584 и заряженный внедорожник Mercedes-AMG G63 за $208 000. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Брутальный внедорожник Mercedes-AMG G63 кажется вполне пригодным для бездорожья, хоть и является спортивной версией модели. Чтобы выяснить его способности, автомобиль сравнили с бюджетным кроссовером Skoda Yeti.

Стоит отметить, что чешский кроссовер был доработан. Его подвеску усилили и сделали выше, а также установили некоторые другие модификации для бездорожья.

Под капотом Mercedes-AMG G63 установлен 4,0-литровый турбированный бензиновый двигатель V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Вес внедорожника составляет 2623 кг.

Skoda Yeti оснащается 2,0-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 407 Нм. Кроссовер весит намного меньше Гелендвагена — около 1500 кг.

Для автомобилей подготовили множество испытаний. Они должны были показать внедорожные качества этих двух моделей.

Сперва автомобилям предстояло подняться на холм как можно быстрее. На старте казалось, что внедорожники едут на одной скорости, но Skoda Yeti удалось вырваться вперед прямо перед финишем.

В испытании с поворотом на 180 градусов Mercedes-AMG G63 показал себя неплохо. Тем не менее Skoda Yeti снова оказался быстрее, хоть и двигатель кроссовера начал дымиться после испытания.

Тест на плавность спуска с холма в очередной раз принес победу Skoda Yeti. Несмотря на это Mercedes-AMG G63 показал достойный результат.

Заезд по неровному грунту дался Mercedes-AMG G63 слишком легко. У Skoda Yeti возникли проблемы и кроссовер забуксовал на одном из участков, поэтому победа за Гелендвагеном.

Испытание на грунте с большими перепадами высоты позволило Skoda Yeti снова вырваться в лидеры. Теперь Mercedes-AMG G63 в роли догоняющего.

Последнее испытание — подъем на холм под углом 46 градусов. Mercedes-AMG G63 смог справиться с задачей быстрее, поэтому баллы внедорожников уравнялись.

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В итоге блогеры признали, что Mercedes-AMG G63 отлично подходит для бездорожья. Тем не менее более дешевые кроссоверы и внедорожники с некоторыми доработками могут показать себя еще лучше.

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