Старый Volkswagen T4 удивил своими возможностями на бездорожье (видео)

Полноприводный микроавтобус доказал, что может сражаться на равных с лучшими внедорожниками. Volkswagen Transporter Multivan T4 показал неплохие результаты в состязании.

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Микроавтобус Volkswagen Transporter T4 1999 года выпуска продемонстрировал свои возможности на бездорожье. Видео опубликовали на YouTube-канале Wanna See Autos.

Фургон оснащен системой полного привода Syncro, которая улучшает его внедорожные способности. Также благодаря некоторым другим доработкам автомобиль стал готов к самым суровым условиям.

Во время тура Lokken Beach Tour 2023 года Volkswagen T4 Transporter сразился с внедорожниками. Все они были сильно модернизированы для езды по бездорожью. Среди них можно было встретить Toyota Land Cruiser и пикап Ram.

Фургон оснастили защитными пластинами снизу и увеличили дорожный просвет. Помимо этого на авто установили кенгурятник и шноркель.

Сперва Volkswagen Transporter выехал на берега водного канала. Это было трудное препятствие, но авто смогло справиться с ним.

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Все дальнейшие испытания не составили труда для подготовленного фургона. Он смог соревноваться на равных с другими внедорожниками.

Volkswagen Transporter T4 Syncro оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым дизельным двигателем мощностью 102 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Стандартная версия фургона разгоняется от 0 до 100 км/ч за 18,4 секунды и имеет максимальную скорость 155 км/ч.

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