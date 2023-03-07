Старий Volkswagen T4 здивував своїми можливостями на бездоріжжі (відео)

Повнопривідний мікроавтобус довів, що може боротися на рівних із найкращими позашляховиками. Volkswagen Transporter Multivan T4 показав непогані результати у змаганні.

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Мікроавтобус Volkswagen Transporter T4 1999 року випуску продемонстрував свої можливості на бездоріжжі. Відео опублікували на YouTube-каналі Wanna See Autos.

Фургон оснащений системою повного приводу Syncro, яка покращує його позашляхові можливості. Також завдяки деяким іншим доробкам автомобіль став готовий до найсуворіших умов.

Під час туру Lokken Beach Tour 2023 Volkswagen T4 Transporter змагався із позашляховиками. Всі вони були сильно модернізовані для їзди по бездоріжжю. Серед них можна було зустріти Toyota Land Cruiser та пікап Ram.

Фургон оснастили захисними пластинами знизу і збільшили дорожній просвіт. Крім цього на авто встановили кенгурятник і шноркель.

Спершу Volkswagen Transporter виїхав на береги водного каналу. Це була важка перешкода, але авто змогло впоратися з нею.

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Всі подальші випробування не склали труднощів для підготовленого фургона. Він зміг змагатись на рівних з іншими позашляховиками.

Volkswagen Transporter T4 Syncro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим дизельним двигуном потужністю 102 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Стандартна версія фургона розганяється від 0 до 100 км/год за 18,4 секунд і має максимальну швидкість 155 км/год.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли позашляхові якості заряджених кросоверів Skoda Kodiaq RS та Porsche Cayenne E-Hybrid.