Volkswagen Touareg сравнили с Land Rover Discovery на бездорожье (видео)

Volkswagen Touareg оказался достойным соперником для Land Rover Discovery на бездорожье. Оба авто получили множество доработок, которые улучшили их характеристики.

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Блогеры сравнили на бездорожье премиальный кроссовер Volkswagen Touareg и внедорожник Land Rover Discovery. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Оба автомобиля серьезно подготовили для бездорожья. Volkswagen Touareg 2007 года выпуска получил огромное количество доработок, которые превратили его в настоящий вездеход. Land Rover Discovery больше напоминает стильный кемпер для путешествий.

Под капотом Volkswagen Touareg установлен 5,0-литровый дизельный двигатель V10 мощностью 352 л.с. и 737 Нм крутящего момента. Дорожный просвет кроссовера составляет 290 мм.

Land Rover Discovery оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 306 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Его дорожный просвет составляет 358 мм.

Volkswagen Touareg и Land Rover Discovery соревновались в шести испытаниях на бездорожье. Блогеры проверили их возможности при помощи непростых тестов.

Кроссовер Volkswagen Touareg достойно противостоял более современному и дорогому внедорожнику, но все же уступал в некоторых испытаниях Land Rover Discovery. В итоге премиальный британский внедорожник одержал победу в этом сравнении.

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Блогеры отметили, что современные технологии позволили Land Rover Discovery лучше справляться с бездорожьем. Тем не менее Volkswagen Touareg совсем незначительно уступил своему конкуренту.

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