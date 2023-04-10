Volkswagen Touareg сравнили с Land Rover Discovery на бездорожье (видео)
Volkswagen Touareg оказался достойным соперником для Land Rover Discovery на бездорожье. Оба авто получили множество доработок, которые улучшили их характеристики.
Блогеры сравнили на бездорожье премиальный кроссовер Volkswagen Touareg и внедорожник Land Rover Discovery. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.
Оба автомобиля серьезно подготовили для бездорожья. Volkswagen Touareg 2007 года выпуска получил огромное количество доработок, которые превратили его в настоящий вездеход. Land Rover Discovery больше напоминает стильный кемпер для путешествий.
Под капотом Volkswagen Touareg установлен 5,0-литровый дизельный двигатель V10 мощностью 352 л.с. и 737 Нм крутящего момента. Дорожный просвет кроссовера составляет 290 мм.
Land Rover Discovery оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 306 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Его дорожный просвет составляет 358 мм.
Volkswagen Touareg и Land Rover Discovery соревновались в шести испытаниях на бездорожье. Блогеры проверили их возможности при помощи непростых тестов.
Кроссовер Volkswagen Touareg достойно противостоял более современному и дорогому внедорожнику, но все же уступал в некоторых испытаниях Land Rover Discovery. В итоге премиальный британский внедорожник одержал победу в этом сравнении.Важно
Блогеры отметили, что современные технологии позволили Land Rover Discovery лучше справляться с бездорожьем. Тем не менее Volkswagen Touareg совсем незначительно уступил своему конкуренту.
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