Необычный лимузин с огромными колесами испытали на бездорожье (видео)

Во время поездки лимузин отлично справлялся с препятствиями. Настоящим испытанием стали Врата Ада, где был узкий проход по скользким крутым скалам.

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Энтузиаст Робби Лейтон построил необычный внедорожник на базе старого лимузина Lincoln Town Car. Видео опубликовали на YouTube-канале Robby Layton.

Для создания такого уникального авто умелец установил на лимузин новую подвеску и большие колеса для бездорожья. В итоге получился один из самых комфортных внедорожников в мире.

Робби Лейтон прокатил на лимузине своего отца. Они отправились в путешествие по западной Иордании.

Во время поездки лимузин отлично справлялся с препятствиями. Проблема возникла только в начале путешествия, когда раздаточная коробка столкнулась со скалой. Тем не менее деталь не пострадала.

Настоящим испытанием стали Врата Ада, где был узкий проход по скользким крутым скалам. Тропа имеет уклон в горловине от 20 до 30 градусов, а некоторые участки достигают пика в 45 градусов.

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Лимузин без труда спустился к основанию ворот и быстро поднялся обратно, медленно ползя по крутой скале. Отец блогера остался под большим впечатлением от поездки.

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