Необычный лимузин с огромными колесами испытали на бездорожье (видео)
Во время поездки лимузин отлично справлялся с препятствиями. Настоящим испытанием стали Врата Ада, где был узкий проход по скользким крутым скалам.
Энтузиаст Робби Лейтон построил необычный внедорожник на базе старого лимузина Lincoln Town Car. Видео опубликовали на YouTube-канале Robby Layton.
Для создания такого уникального авто умелец установил на лимузин новую подвеску и большие колеса для бездорожья. В итоге получился один из самых комфортных внедорожников в мире.
Робби Лейтон прокатил на лимузине своего отца. Они отправились в путешествие по западной Иордании.
Во время поездки лимузин отлично справлялся с препятствиями. Проблема возникла только в начале путешествия, когда раздаточная коробка столкнулась со скалой. Тем не менее деталь не пострадала.
Настоящим испытанием стали Врата Ада, где был узкий проход по скользким крутым скалам. Тропа имеет уклон в горловине от 20 до 30 градусов, а некоторые участки достигают пика в 45 градусов.Важно
Лимузин без труда спустился к основанию ворот и быстро поднялся обратно, медленно ползя по крутой скале. Отец блогера остался под большим впечатлением от поездки.
Ранее Фокус сообщал, что в США создали практичный дом на колесах на базе военного грузовика Stewart & Stevenson M1079 1998 года выпуска.