Военный грузовик превратили в практичный дом на колесах для бездорожья (видео)

Владелец дома на колесах любит путешествовать, поэтому ему был необходим полноприводный грузовик. Внутри автодома есть все необходимое, включая кухню и спальню.

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В США создали практичный дом на колесах на базе военного грузовика Stewart & Stevenson M1079 1998 года выпуска. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Автодом принадлежит американцу по имени Алекс. Ему нужен был мощный дом на колесах, который мог справиться с суровым бездорожьем.

Алекс использует свой дом на колесах как базовый лагерь для путешествий. До этого он ездил на переоборудованном школьном автобусе, но ему понадобился более проходимый транспорт.

Мужчина купил грузовик Stewart & Stevenson за 45 000 долларов. Он потратил еще 30 000 долларов на его модернизацию. Постройка автодома заняла четыре месяца.

Грузовик изначально был окрашен в зеленый цвет в стили милитари. Алекс решил сменить цвет кузова на серый.

Под капотом расположен 6,6-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель Caterpillar 3116. Он работает в паре с 7-ступенчатой ​​коробкой передач Allison 3070PT.

Внутри установлена шумоизоляция и теплозащита. Кузов грузовика изготовлен из алюминия.

Для более удобной посадки внутрь появилась лестница. Ее можно быстро сложить или разложить.

В салоне есть все необходимое для далеких путешествий. Стены в основном белые, дополненные черно-серой мебелью и виниловым полом.

Внутри размещены отсеки для хранения аккумуляторов и электрических систем. Алекс установил в грузовике розетки на 120 В и 240 В.

Интерьер представляет собой открытое пространство с мини-кухней и двумя зонами отдыха/столовой, одна из которых превращается в удобную кровать. Огромный телевизор висит на стене над обеденной зоной.

Внутри автодома есть удобная кухня Фото: Скриншот

Небольшая кухня может похвастаться большой столешницей, глубокой раковиной, индукционной плитой с двумя конфорками и полкой для специй на стене. Также предусмотрены холодильник, мусорное ведро и бак для воды.

В автодоме разместили большой телевизор Фото: Скриншот

Основная обеденная зона находится в задней части грузовика и может легко вместить шесть человек. Дополнительная столовая находится напротив кухни и рассчитана на двоих.

В доме на колесах есть и зона отдыха Фото: Скриншот

Главной фишкой этого автодома является комплект для подводного плавания, который позволяет ему проезжать через паводковые воды. Грузовик может пересекать воду на глубине до 1,52 метра.

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Мечта Алекса на следующие пять лет — пересечь Северную и Южную Америку, Африку и Европу. Он заявил, что этот дом на колесах может стать надежным компаньоном.

Ранее Фокус рассказал, что американец Арслан создал автодом с солнечными панелями на базе спорткара Chevrolet Camaro пятого поколения.