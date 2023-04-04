Військову вантажівку перетворили на практичний будинок на колесах для бездоріжжя (відео)

Власник будинку на колесах любить подорожувати, тому йому була потрібна повнопривідна вантажівка. Всередині автобудинку є все необхідне, включаючи кухню та спальню.

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У США створили практичний будинок на колесах на базі військової вантажівки Stewart & Stevenson M1079 1998 випуску. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Автобудинок належить американцеві, на ім'я Алекс. Йому був потрібен потужний будинок на колесах, який міг упоратися із суворим бездоріжжям.

Алекс використовує свій будинок на колесах як базовий табір для мандрівок. До цього він їздив на переобладнаному шкільному автобусі, але йому знадобився інший транспорт.

Чоловік купив вантажівку Stewart & Stevenson за 45 000 доларів. Він витратив ще 30 тисяч доларів на її модернізацію. Будівництво автобудинку зайняло чотири місяці.

Вантажівка спочатку була пофарбована в зелений колір у стилі мілітарі. Алекс вирішив змінити колір кузова на сірий.

Під капотом розташований 6,6-літровий шестициліндровий дизельний двигун Caterpillar 3116. Він працює в парі з 7-ступінчастою коробкою передач Allison 3070PT.

Усередині встановлена шумоізоляція та теплозахист. Кузов вантажівки виготовлений з алюмінію.

Для зручнішої посадки всередину з'явилися сходи. Її можна швидко скласти чи розкласти.

У салоні є все потрібне для далеких подорожей. Стіни в основному білі, доповнені чорно-сірими меблями та вініловою підлогою.

Усередині розміщені відсіки для зберігання акумуляторів та електричних систем. Алекс встановив у вантажівці розетки на 120 В та 240 В.

Інтер'єр є відкритим простором з кухнею та двома зонами відпочинку/їдальнями, одна з яких перетворюється на зручне ліжко. Величезний телевізор висить на стіні над обідньою зоною.

Усередині автобудинку є зручна кухня Фото: Скріншот

Невелика кухня може похвалитися великою стільницею, глибокою раковиною, індукційною плитою з двома конфорками та полицею для спецій на стіні. Також передбачені холодильник, відро для сміття та бак для води.

В автобудинку розмістили великий телевізор Фото: Скріншот

Основна обідня зона знаходиться у задній частині вантажівки та може легко вмістити шість осіб. Додаткова їдальня знаходиться навпроти кухні та розрахована на двох.

У будинку на колесах є зона відпочинку Фото: Скріншот

Головною фішкою цього автобудинку є комплект для підводного плавання, що дозволяє йому проїжджати через паводкові води. Вантажівка може перетинати воду на глибині до 1,52 метра.

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Мрія Алекса на наступні п'ять років — перетнути Північну та Південну Америку, Африку та Європу. Він заявив, що цей будинок на колесах може стати надійним компаньйоном.

Раніше Фокус розповів, що американець Арслан створив автобудинок із сонячними панелями на базі спорткара Chevrolet Camaro п'ятого покоління.