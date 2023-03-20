Позашляховик Toyota FJ Cruiser перетворили на практичний будинок на колесах (відео)

Позашляховик належить американці, яка любить подорожувати. Вона обладнала свій автомобіль усім необхідним для довгих поїздок.

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Американка Джулія показала свій будинок на колесах на базі позашляховика Toyota FJ Cruiser Overlander 2012 випуску. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny House Giant Journey.

Джулія часто подорожує США на своєму позашляховику. Вона працює екскурсоводом, а автомобіль повністю відповідає її способу життя.

Жінка суттєво модернізувала свій Toyota FJ Cruiser. На дах встановили сонячні батареї та додатковий багажник.

Також на позашляховику з'явився великий брезентовий намет, який можна легко розкласти за необхідності. У передній частині автомобіля встановили додаткові світлодіодні ліхтарі.

Усі речі розкладені всередині майже хаотично Фото: Скріншот

У багажнику є декілька ящиків для речей і бак з прісною водою. Крім цього, Джулія розмістила у позашляховику розкладний стіл. Як спальне місце передбачений великий матрац.

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Хоча цей будинок на колесах виглядає не дуже й презентабельно, жінка заявила, що обожнює свій позашляховик. Вона зазначила, що не сумує за додатковим комфортом.

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