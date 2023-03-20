Внедорожник Toyota FJ Cruiser превратили в практичный дом на колесах (видео)

Внедорожник принадлежит американке, которая обожает путешествовать. Она оборудовавала свой автомобиль всем необходимым для долгих поездок.

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Американка Джулия показала свой дом на колесах на базе внедорожника Toyota FJ Cruiser Overlander 2012 года выпуска. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny House Giant Journey.

Джулия часто путешествует по США на своем внедорожнике. Она работает экскурсоводом, а автомобиль полностью соответствует ее образу жизни.

Женщина существенно модернизировала свой Toyota FJ Cruiser. На крышу установили солнечные батареи и дополнительный багажник.

Также на внедорожнике появился большой брезентовый навес, который можно легко разложить при необходимости. В передней части авто установили дополнительные светодиодные фонари.

Все вещи разложены внутри почти хаотично Фото: Скриншот

В багажнике находятся несколько ящиков для вещей и бак с пресной водой. Помимо этого Джулия разместила во внедорожнике раскладной стол. В качестве спального места предусмотрен большой матрас.

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Хоть этот дом на колесах выглядит не очень и презентабельно, женщина заявила, что обожает свой внедорожник. Она отметила, что не скучает по дополнительному комфорту.

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