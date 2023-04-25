Украинские вездеходы от Sherp будут выпускать в Турции (фото)

Вездеход YTEX построен на базе украинской модели Sherp. Он способен подниматься на 35-градусные подъемы и преодолевать метровые преграды.

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В Турции презентовали вездеход YTEX, который поступит в производство с мая. В его основе лежит знаменитая украинская модель Sherp. Об этом сообщает сайт Daily Sabbah.

Украинский производитель принял решение наладить выпуск вездеходов типа Sherp в Турции 8 месяцев назад. Их сборка начнется на новом предприятии в провинции Бурса, которое откроется 26 апреля. В перспективе локализация производства будет доведена до 70%.

Вездеход достигает всего 4 м в длину Фото: Anadolu Agency

Выпуск Sherp в Украине продолжается. А вот у предприятия в России украинский производитель отозвал лицензию 25 февраля 2022 года и разорвал с ним все связи.

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Вездеход YTEX несколько крупнее Sherp – достигает 4 м в длину, 2,8 м в ширину и 2,5 м в высоту. Он способен преодолевать 35-градусные подъемы и препятствия высотой до 1 метра. В движение его приводит небольшой дизель.

Производство YTEX наладят на новом предприятии в провинции Бурса

YTEX предназначен для использования в самой труднодоступной местности. Он подойдет для поисково-спасательных служб, скорой помощи, горнодобывающей отрасли и энергетики.

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