Renault снимут с производства флагманский кроссовер: известна причина (фото)

В Европе продажи Renault Koleos прекратятся уже в ноябре нынешнего года. На смену кроссоверу придут сразу две новых модели.

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Кроссовер Renault Koleos будет снят с производства и новое его поколение не планируется. Последние авто сойдут с конвейера в южнокорейском Пусане в 2024 году. Об этом стало известно журналистам сайта L’argus.

В Европе продажи Renault Koleos уже начинают сворачивать. Последние машины для европейского рынка будут собраны до конца апреля, а распродать их планируют до ноября.

Нынешнее поколение кроссовера выпускают с 2016 года Фото: Renault

Несколько дольше продержится в производстве версия для азиатского рынка, которую продают под названием Renault QM6. Ее прекратят выпускать в следующем году, чтобы освободить производственные мощности для нового кроссовера Geely – его сборку наладят в рамках новой программы сотрудничества с Renault.

Новый Renault Koleos третьего поколение не планируется – преемниками кроссовера станут сразу две модели. Первая – презентованный недавно семиместный кроссовер Renault Espace, сопоставимый с Koleos по размерам.

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Вторая модель еще не представлена. Известно, что это будет стильный купе-кроссовер на базе Renault Austral, который дебютирует в начале 2024 года.

Напомним, что кроссовер Renault Koleos представили в 2007 году. Второе поколение модели выпускают с 2016 года.

Ранее Фокус сообщал, что Renault прекратят выпуск недорогого купе-кроссовера Arkana.

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