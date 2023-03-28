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Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)

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Фото: Renault | Новый Renault Espace превратился в кроссовер на базе модели Austral

Кроссовер Renault Espace 2023 доступен в вариантах на 5 и 7 мест. Модель дебютировала в топовой гибридной версии мощностью 200 л. с.

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Во Франции презентован новый Renault Espace шестого поколения. Модель кардинально изменилась – теперь это не минивэн, а флагманский кроссовер, сменивший Renault Koleos. Подробности авто раскрыли на официальном сайте французской марки.

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Espace получил особую решетку радиатора
Фото: Renault

Дизайн Renault Espace 2023

Как и ожидалось, Espace оказался удлиненной на 210 мм версией Renault Austral. По дизайну он повторяет младшего брата и узнается по удлиненным задним дверям и свесу. Кроме того, кроссовер получил особую решетку радиатора.

Размеры Renault Espace 2023:

  • длина – 4720 мм;
  • ширина – 1830 мм;
  • высота – 1645 мм;
  • колесная база – 2740 мм.
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Кроссовер оснащен виртуальной панелью приборов и тачскрином портретного формата
Фото: Renault

Салон Renault Espace 2023

Модель предложена в версиях на 5 и 7 мест, причем кресла второго ряда получили горизонтальную регулировку и изменяемый наклон спинок. С тремя рядами сидений объем багажника равен 159 л, а с двумя – 777 л. Если же сложить все задние кресла, то получится 1818-литровый отсек. Также внутри предусмотрены многочисленные отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 39 л.

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На выбор предложены версии на 5 и 7 мест
Фото: Renault

Передняя панель без изменений позаимствована у Austral. Кроссовер Renault Espace 2023 получил виртуальную панель приборов и 12-дюймовый тачскрин портретного формата.

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Среди опций есть проекция на лобовое стекло, диодная подсветка салона с 48 цветами, беспроводная зарядка смартфонов и огромная панорамная крыша длиной 1,33 м.

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В семиместной версии объем багажника равен 159-1818 л
Фото: Renault

Кроссовер Renault Espace, характеристики

Новый Renault Espace 2023 дебютировал в топовой гибридной версии E-Tech с 1,3-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарно они развивают 200 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,8 с и развивать 175 км/ч. Расход топлива составляет 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Позже линейку пополнят 1,3-литровые бензиновые турбомоторы, а вот дизельных версий не будет.

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Кроссовер Renault Espace дебютировал в гибридной версии
Фото: Renault

Кроме того, кроссовер Renault Espace получил в качестве опции управляемые задние колеса. Благодаря им диаметр разворота составляет всего 10,4 м.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят недорогого конкурента BMW X4 и он также будет построен на базе Austral.

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