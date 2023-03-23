Новый кроссовер Renault станет недорогой альтернативой BMW X4 (фото)

Новый Renault Austral Coupe отличается динамичным силуэтом с аркообразной крышей. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях мощностью до 280 л. с.

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Линейку Renault Austral 2024 пополнит новая купеобразная версия. Спортивный кроссовер заметили во Франции во время испытаний, а его производство должно начаться в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер Renault Austral Coupe (именно так должны назвать модель) станет старшим братом модели Arkana и недорогой альтернативой BMW X4 и Audi Q3 Sportback. Основным его конкурентом станет новый Peugeot 408.

У кроссовера покатая купеобразная крыша Фото: Motor.es

Тестовый прототип обклеен камуфляжной пленкой, поэтому можно разглядеть только обтекаемый профиль авто с аркообразной крышей, клиновидной оконной линией и заостренной задней частью.

Дизайн передней части будет выдержан в духе родственного Renault Austral. У собрата позаимствуют и детали салона, то есть кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин портретного формата.

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Двигатели купе-кроссовера также знакомы по Renault Austral. Это значит, что модель получит бензиновые 1,3-литровые турбомоторы на 140 и 160 л. с., а также 200-сильную гибридную установку. Позже линейку расширит полноприводной подзаряжаемый гибрид мощностью около 280 л. с.

Купе-кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Motor.es

Купе-кроссовер — не единственная модель на базе Renault Austral. Именно на основе этой модели создают новый Renault Espace 2024, который станет семиместным кроссовером.

Также Фокус сообщал, что Renault создали электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро.