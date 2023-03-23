Новий кросовер Renault стане недорогою альтернативою BMW X4 (фото)

Новий Renault Austral Coupe відрізняється динамічним силуетом з аркоподібним дахом. Кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях потужністю до 280 к. с.

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Лінійку Renault Austral 2024 поповнить нова купеподібна версія. Спортивний кросовер помітили у Франції під час випробувань, а його виробництво має розпочатись у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер Renault Austral Coupe (саме так мають назвати модель) стане старшим братом моделі Arkana та недорогою альтернативою BMW X4 та Audi Q3 Sportback. Основним його конкурентом стане новий Peugeot 408.

У кросовера похилий купеподібний дах Фото: Motor.es

Тестовий прототип обклеєний камуфляжною плівкою, тому можна розглянути лише обтічний профіль авто з аркоподібним дахом, клиноподібною віконною лінією та загостреною задньою частиною.

Дизайн передньої частини буде витриманий у дусі спорідненого Renault Austral. У побратима запозичать і деталі салону, тобто кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий тачскрин портретного формату.

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Двигуни купе-кросоверу також знайомі по Renault Austral. Це означає, що модель отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори на 140 і 160 к. с., а також 200-сильну гібридну установку. Пізніше лінійку розширить повнопривідний гібрид, що підзаряджається, потужністю близько 280 к. с.

Купе-кросовер запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: Motor.es

Купе-кросовер – не єдина модель на базі Renault Austral. Саме на основі цієї моделі створюють новий Renault Espace 2024, який стане семимісним кросовером.

Також Фокус повідомляв, що Renault створили електричний кросовер-фургон за 20 тисяч євро.