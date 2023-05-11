Раскрыты подробности самого дешевого электромобиля Renault за 23 000 евро (фото)

Самый доступный электромобиль Renault будет компактной городской моделью. Авто построят на современной электрической платформе CMF-BEV.

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Renault начали разработку нового бюджетного электрокара. Новая модель появится до 2027 года. Об этом заявил руководитель Renault Group Лука де Мео во время конференции "Будущее автомобиля" в Великобритании, сообщает Autocar.

По его словам, новая модель позволит сделать электромобили доступнее широким массам в Европе. Ее стартовая стоимость составит около 23 000 евро и она бросит вызов будущему начальному электрокару Volkswagen ID.1.

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Лука де Мео рассказал, что вдохновением для нового электрокара стали японские кей-кары – миниатюрные городские автомобили длиной менее 3,4 м. Они пользуются огромным спросом благодаря невысокой цене – в 2022 году в одной только Японии продано 4,2 миллиона таких машин.

Электромобиль Renault, скорее всего, построят на платформе CMF-BEV. Ее также будут использовать новый Renault 5 и его спортивная версия от Alpine. Кроме того, не исключено, что отдельные элементы позаимствуют у бюджетного электрокроссовера Dacia Spring Electric.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят недорогой кроссовер на смену модели Megane.

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