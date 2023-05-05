Старый Renault Logan первого поколения неожиданно вернули в производство (фото)

Новый Saipa Cadilla — модернизированная версия Renault Logan первого поколения. Седану изменили дизайн и салон, а также установили более мощный двигатель.

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В Иране презентовали новый Saipa Cadilla. Бюджетный седан поступит в продажу на внутреннем рынке в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт L’argus.

Седан Saipa Cadilla выглядит знакомо, ведь он является клоном бюджетного Dacia/Renault Logan самого первого поколения. Причем, эта копия нелегальная.

Авто получило 1,6-литровый 115-сильный мотор

Дело в том, что ранее Renault Logan выпускали в Иране, однако в 2018 году французский автопроизводитель поддержал санкции против страны и полностью свернул там свое присутствие. Однако на тот момент локализация производства Logan достигла 85% и это позволило пять лет спустя возобновить выпуск модели.

Новый Saipa Cadilla отличается от модели-донора более агрессивным дизайном передней части. У него новая широкая решетка радиатора и крупные фары. Кроме того, заменены бамперы, капот, крылья и крышка багажника, а сзади обращают на себя внимание Г-образные фонари.

Сзади установлены Г-образные фонари

Салон Renault Logan также изменен. Авто получило новые приборы, руль и переключатели климата. В топовых версиях появился сенсорный дисплей.

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Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель Renault с увеличенной до 115 л. с. мощностью. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП, а позже обещают модификацию с вариатором.

В салоне заменен руль и появился сенсорный дисплей

Напомним, что Renault/Dacia Logan первого поколения появился еще в 2004 году. Сейчас выпускается уже четвертая генерация модели.

Ранее Фокус сообщал, что с украинского рынка пропали Renault Logan и Sandero. Им готовится замена.

Также мы писали, что Renault готовят преемника модели Megane.