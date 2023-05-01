Новый Duster 2023 получил дорогую спортивную версию (фото)
Duster CarPoint Yellow Edition занижен и получил 20-дюймовые диски, а окрашивают его в ярко-желтый цвет. Кроссовер предложен исключительно с топовым 150-сильным турбомотором.
У Dacia Duster 2023 появилась необычная версия Yellow Edition. Кроссовер уже доступен для заказа за 33 990 евро, то есть это самый дорогой Duster на данный момент. Подробности авто раскрыли на сайте компании CarPoint.
Это немецкое ателье давно уже выполняет тюнинг Duster и, как правило, готовит кроссоверы к бездорожью. Но сейчас там пошли другим путем и создали спортивную версию модели.
Клиренс Duster CarPoint Yellow Edition не подняли, а, наоборот, несколько занизили. Появились подножки и дуги спереди, а также рейлинги для багажника на крыше. Кроме того, кроссовер получил 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Авто окрашено в ярко-желтый цвет с графикой на кузове.
Салон Dacia Duster 2023 изменился меньше – там появились металлические накладки на порогах и велюровые коврики. Кроме того, у кроссовера максимальная комплектация – бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, 8-дюймовый тачскрин, навигация, датчик дождя.
Dacia Duster CarPoint Yellow Edition комплектуют исключительно топовым 1,3-литровым турбомотором на 150 л. с. Кроссовер оснащен 6-ступенчатой механической КПП и полным приводом.
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