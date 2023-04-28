В интернете появились изображения нового Renault Captur 2024 (фото)

Новый Renault Captur изменится внешне и получит набор современных опций. Кроссовер предложат в версиях мощностью от 100 до 160 л. с.

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В интернете появились рендеры Renault Captur 2024. Компактный кроссовер пройдет основательную модернизацию. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Renault Captur неоднократно видели в камуфляже во время тестов. Кроссовер обновят вслед за родственным хэтчбеком Renault Clio и его дизайн выполнен в схожем стиле.

Кроссовер не раз видели в камуфляже во время тестов Фото: Motor1.com

Основные изменения произойдут в передней части Renault Captur 2024. Автомобиль получит новые фары, решетку радиатора и оригинальные ходовые огни, а воздухозаборник в бампере увеличат.

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В салоне улучшат отделку и установят новый виртуальный щиток приборов. Среди опций для Renault Captur 2024 должны появиться камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и система полуавтономного вождения.

Основные изменения претерпит передняя часть авто Фото: Motor1.com

Ожидается, что кроссовер Renault Captur сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (100 л. с.) и 1,3 л (130 и 158 л. с.), а вот 1,5-литровый 100-сильный турбодизель пока под вопросом. Зато точно останутся гибриды Renault Captur мощностью 140 и 160 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что у Renault Captur появится старший брат – он станет преемником модели Megane.

Также мы писали, что Renault снимут с производства флагманский кроссовер.