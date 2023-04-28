В інтернеті з'явилися зображення нового Renault Captur 2024 (фото)

Новий Renault Captur зміниться зовні та отримає набір сучасних опцій. Кросовер запропонують у версіях потужністю від 100 до 160 к. с.

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В інтернеті з'явилися рендери Renault Captur 2024. Компактний кросовер пройде ґрунтовну модернізацію. Про це повідомляє сайт Motor1.

Новий Renault Captur неодноразово бачили у камуфляжі під час тестів. Кросовер оновлять за спорідненим хетчбеком Renault Clio і його дизайн виконаний у схожому стилі.

Кросовер не раз бачили у камуфляжі під час тестів Фото: Motor1.com

Основні зміни відбудуться в передній частині Renault Captur 2024. Автомобіль отримає нові фари, радіаторні грати і оригінальні ходові вогні, а повітрозабірник у бампері збільшать.

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У салоні покращать обробку та встановлять новий віртуальний щиток приладів. Серед опцій для Renault Captur 2024 мають з'явитись камери кругового огляду, бездротова зарядка для смартфонів та система напівавтономного водіння.

Основні зміни зазнає передня частина авто Фото: Motor1.com

Очікується, що кросовер Renault Captur збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (100 к. с.) і 1,3 л (130 і 158 к. с.), а ось 1,5-літровий 100-сильний турбодизель поки що під питанням. Проте точно залишаться гібриди Renault Captur потужністю 140 і 160 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault Captur з'явиться старший брат — він стане наступником моделі Megane.

Також ми писали, що Renault знімуть із виробництва флагманський кросовер.