Свіжий дизайн та заводське ГБО: представлений новий Renault Clio 2023 (фото, відео)

Новий Renault Clio змінився зовні та всередині, а також отримав сучасні опції. Хетчбек запропонований у бензинових, дизельних та гібридних версіях, а також із ГБО.

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У Франції відбулася презентація Renault Clio 2023. Компактний хетчбек В-класу пройшов оновлення та надійде у продаж з літа. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Renault.

Позаду оновлено ліхтарі Фото: Renault

Новий Renault Clio дізнається, перш за все, по зміненій передній частині. У хетчбека нова решітка радіатора та оригінальні фари з вигнутими ходовими вогнями. Позаду оновлені ліхтарі. Крім того, лінійку поповнила спортивна версія Alpine з більш агресивним переднім бампером та 17-дюймовими дисками.

Хетчбек отримав нову віртуальну панель приладів Фото: Renault

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Салон Renault Clio 2023 оброблений матеріалами, одержаними шляхом вторинної переробки. Хетчбек отримав нову віртуальну панель приладів, стандартним є сенсорний дисплей портретного формату. У Renault Clio Alpine встановлені спортивні крісла та кермо, а обробка розведена вставками "під карбон".

У Renault Clio Alpine встановлені спортивні сидіння Фото: Renault

Перелік опцій для Renault Clio 2023 поповнили камери кругового огляду, паркувальний автопілот, бездротова зарядка для смартфонів та система напівавтономного водіння.

Новий Renault Clio пропонують з 1,0-літровими бензиновими двигунами на 65, 90 і 100 к. с. (найпотужніша версія доповнена ГБО) та 1,5-літровим 100-сильним турбодизелем. Також у лінійці є 145-сильний гібрид Renault Clio E-Tech, що витрачає в середньому 4,1 л/100 км.

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