Свежий дизайн и заводское ГБО: представлен новый Renault Clio 2023 (фото, видео)

Новый Renault Clio изменился внешне и внутри, а также получил современные опции. Хэтчбек предложен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях, а также с ГБО.

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Во Франции состоялась презентация Renault Clio 2023. Компактный хэтчбек В-класса прошел обновление и поступит в продажу с лета. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Renault.

Сзади обновлены фонари Фото: Renault

Новый Renault Clio узнается, прежде всего, по измененной передней части. У хэтчбека новая решетка радиатора и оригинальные фары с изогнутыми ходовыми огнями. Сзади обновлены фонари. Кроме того, линейку пополнила спортивная версия Alpine с более агрессивным передним бампером и 17-дюймовыми дисками.

Хэтчбек получил новую виртуальную панель приборов Фото: Renault

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Салон Renault Clio 2023 отделан материалами, полученными путем вторичной переработки. Хэтчбек получил новую виртуальную панель приборов, стандартным является и сенсорный дисплей портретного формата. В Renault Clio Alpine установлены спортивные кресла и руль, а отделка разбавлена вставками "под карбон".

В Renault Clio Alpine установлены спортивные сиденья Фото: Renault

Перечень опций для Renault Clio 2023 пополнили камеры кругового обзора, парковочный автопилот, беспроводная зарядка для смартфонов и система полуавтономного вождения.

Новый Renault Clio предлагают с 1,0-литровыми бензиновыми моторами на 65, 90 и 100 л. с. (самая мощная версия дополнена ГБО) и 1,5-литровым 100-сильным турбодизелем. Также в линейке есть 145-сильный гибрид Renault Clio E-Tech, расходующий в среднем 4,1 л/100 км.

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