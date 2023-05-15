Renault показали электрокроссовер в ретро-стиле стоимостью менее 30 000 евро (фото)

Концепт-кар Renault 4Ever Trophy — предвестник нового бюджетного электрокроссовера. Дизайн авто выполнят в стилистике 60-х годов, а его запас хода составит около 400 км.

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Опубликованы первые фото Renault 4Ever Trophy. Концептуальный электрокроссовер презентуют 22 мая на открытии теннисного турнира "Ролан Гаррос". Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Электрокроссовер станет серийным в 2024 году Фото: Renault

Электромобиль Renault – несколько измененная версия прошлогоднего концепта 4Ever. Кроссовер окрасили в особый оттенок голубого цвета – такой был у знаменитого Renault 4 1962 года.

Кроме того, на кузове появились элементы ярко-желтого цвета – это намек на теннисные мячи. Авто сохраняет пластиковый защитный обвес, высокий клиренс и внедорожные шины, а на крыше установлен багажник.

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Электромобили Renault 4Ever – предвестники новой бюджетной модели стоимостью менее 30 000 евро, которая появится в 2024 году. Серийный кроссовер Renault 4 своим дизайном будет повторять одноименную модель 60-х годов.

Часть деталей окрасили в цвет теннисных мячей Фото: Renault

Новый Renault 4 будет построен на платформе CMF-BEV, как и электромобиль Renault 5. Длина кроссовера составит около 4,1-4,2 м.

Концепт-кар Renault 4Ever Trophy оснащен 136-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 9 с. Серийную модель предложат в нескольких вариантах, причем топовая версия сможет проехать около 400 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят новый дешевый электромобиль за 23 000 евро.

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