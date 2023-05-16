Нового конкурента BMW X4 від Renault показали на офіційних фото та відео
Renault Rafale – флагманський купе-кросовер марки з яскравим динамічним дизайном. Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях.
Опубліковано перші офіційні тизери Renault Rafale. Флагманський спортивний кросовер марки офіційно представлять на авіашоу в Ле-Бурже 18 червня. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.
Місце презентації обрано не дарма. Кросовер Renault назвали на честь гоночного літака Caudron-Renault C460 Rafale 1933 (не плутати із сучасним винищувачем Dassault Rafale).
Новий Renault Rafale — купе-кросовер зі швидким профілем. У нього аркоподібний дах і загострена задня частина, а фари доповнені вигнутими ходовими вогнями на кшталт нового Renault Clio. Раніше флагманський кросовер Renault бачили у камуфляжі на тестах, також з'явилися його неофіційні рендери.
Купе-кросовер Renault Rafale не стане наступником моделі Arkana, яку незабаром знімуть із виробництва. Він більший (4,6-4,7 м у довжину) і побудований на платформі Renault Austral та Espace. Авто стане доступнішою альтернативою BMW X4 і Audi Q3 Sportback, а основним його суперником буде новий Peugeot 408.
Очікується, що у Renault Austral запозичать і деталі салону. Кросовер отримає віртуальний щиток приладів та портретний тачскрін.
За попередніми даними, новий Renault Rafale отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори на 140 та 160 к. с., а також 200-сильну гібридну установку. Пізніше може з'явитися ще й гібрид, що заряджається, потужністю близько 280 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують і доступніший кросовер на зміну моделі Megane.
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