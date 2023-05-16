Нового конкурента BMW X4 від Renault показали на офіційних фото та відео

Renault Rafale – флагманський купе-кросовер марки з яскравим динамічним дизайном. Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях.

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Опубліковано перші офіційні тизери Renault Rafale. Флагманський спортивний кросовер марки офіційно представлять на авіашоу в Ле-Бурже 18 червня. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

Місце презентації обрано не дарма. Кросовер Renault назвали на честь гоночного літака Caudron-Renault C460 Rafale 1933 (не плутати із сучасним винищувачем Dassault Rafale).

Презентація моделі відбудеться на авіашоу у Ле Бурже Фото: скриншот / YouTube

Новий Renault Rafale — купе-кросовер зі швидким профілем. У нього аркоподібний дах і загострена задня частина, а фари доповнені вигнутими ходовими вогнями на кшталт нового Renault Clio. Раніше флагманський кросовер Renault бачили у камуфляжі на тестах, також з'явилися його неофіційні рендери.

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Купе-кросовер Renault Rafale не стане наступником моделі Arkana, яку незабаром знімуть із виробництва. Він більший (4,6-4,7 м у довжину) і побудований на платформі Renault Austral та Espace. Авто стане доступнішою альтернативою BMW X4 і Audi Q3 Sportback, а основним його суперником буде новий Peugeot 408.

Очікується, що у Renault Austral запозичать і деталі салону. Кросовер отримає віртуальний щиток приладів та портретний тачскрін.

За попередніми даними, новий Renault Rafale отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори на 140 та 160 к. с., а також 200-сильну гібридну установку. Пізніше може з'явитися ще й гібрид, що заряджається, потужністю близько 280 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують і доступніший кросовер на зміну моделі Megane.

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