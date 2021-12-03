Арабські Емірати купують у Франції 80 винищувачів Rafale F4 на $15 млрд

Для французької бойової авіації цей контракт став найбільшим за історію. Щоб його виконати, потрібно буде залучити 400 компаній.

Французька компанія Dassault Aviation поставить Об'єднаним Арабським Еміратам 80 винищувачів Rafale на 15 млрд доларів. Про це повідомляє сайт виробника.

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Угоду підписував президент Франції Еммануель Макрон і шейх Мохаммед бен Заїд Аль Нахайян і гендиректорка Dassault Aviation Еріка Трапп'є. Арабські Емірати стануть першими операторами винищувачів F4 поза Францією. Заявляється, це буде дієвий інструмент для гарантії суверенітету та незалежності країни.

"Продаж 80 Rafale Федерації ОАЕ — це історія успіху Франції: я дуже пишаюся цим і дуже щасливий. Хочу подякувати владі Еміратів за відновлену довіру до нашого літака", — заявив гендиректор компанії-виробника.

Повідомляється, що контракт став результатом більш ніж 45-річних відносин ОАЕ та Францією. Ця угода стала першою після придбання Mirage 5 і Mirage 2000. Для реалізації контракту військово-промисловому комплексу Франції потрібно буде залучити близько 400 компаній. Це найбільший контракт для французької бойової авіації.

Rafale F4 – це остання модифікація винищувача 4 покоління, розроблена у 2019 році. Їх зараз тестують у ВПС Франції.

[ + – ] Eurocopter Caracal Фото: Вiкiпедiя

ОАЕ також погодилися купити 12 військово-транспортних гелікоптерів Caracal.

Нагадаємо, у березні була інформація, що Макрон може запропонувати Українські винищувачі Rafale.

Раніше повідомлялося, що американський винищувач F-35 озброять розумною авіабомбою StormBreaker.