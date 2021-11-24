Винищувач F-35 озброять розумною авіабомбою StormBreaker (відео)

Особливістю бомби є її невеликі розміри та здатність автономно знаходити та знищувати ціль за будь-яких погодних умов.

Один із лідерів США в оборонній сфері, компанія Raytheon інтегрує "розумну" бомбу GBU-53/B StormBreaker у винищувачі 5 покоління F-35. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

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Повідомляється, що боєголовки оснащуються реактивними форсунками та вибуховим зарядом із елементами фрагментації. Крім цього, бомбу можна оснащувати інтелектуальним підривником уповільненої дії, потужності якого вистачить для знищення танка. Вага ракети становить 90 кг.

Нещодавно в компанії провели тестове скидання боєприпасу з F-35 для перевірки лінії зв'язку між зброєю та літаком. Відмінною особливістю StormBreaker є те, що вона здатна вражати ціль у найгіршу погоду, в умовах задимленості чи темряві. Для цього бомба має інфрачервоний радар і радар міліметрового діапазону, а також напівактивний лазер наведення.

"Кожен літак має унікальне програмне забезпечення, тому нам необхідно забезпечити належну інтеграцію з цим програмним забезпеченням", — заявила Елісон Гоулетт, програмна директорка з інтелектуальної зброї в Raytheont Missiles & Defense.

Ракета здатна автономно виявляти, класифікувати та знищувати наземні цілі. Всепогодність снаряда дозволяє розширити можливості винищувачів F-35.

Нагадаємо, у США випробували двотонну авіабомбу для знищення бункерів GBU-72. Також у Штатах проводять випробування протикорабельних авіабомб, які можна буде скидати з винищувачів.