Не гірше за торпеди: армія США випробує протикорабельну авіабомбу (фото)

Перевага 900-кілограмової бомби перед торпедами в тому, що після її скидання літак не видасть свого місця розташування, на відміну від підводного човна.

У США модифікували авіабомбу GBU-31 JDAM для нанесення ударів по рухомих і статичних морських цілях і провели її випробування. Про це повідомляється в пресслужбі ВПС США.

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Повітряні сили США планують отримати дешевий метод знищення кораблів, який буде не менш ефективним, ніж торпеди. Розробки такого озброєння проводяться з бомбами JDAM. Це комплекс бомб з вільною траєкторією падіння. Бомба включає в себе крила і хвостове оперення з навігаційним обладнанням.

[ + – ] Авіабомба важить 907 кг Фото: U.S. Air Force

Боєприпас GBU-31 JDAM буде кращим за аналогічний GBU-24 з лазерним наведенням. Однак, як її поліпшили військові, не повідомляється.

"Для будь-якого великого рухомого корабля основною зброєю Повітряних сил є GBU-24 з лазерним наведенням. Ця зброя не тільки не ідеальна, але і знижує нашу живучість залежно від того, як її використовувати. Цей боєприпас (GBU-31 — Фокус) може все це змінити", — стверджує майор ВПС США Ендрю Свонсон.

Маса снаряда становить 907 кілограмів. При цьому відомо, що його вже випробували на трьох винищувачах F-15E. Бомбу скидатимуть на рухомі і нерухомі морські цілі. Її перевага ще й у тому, що її можна скинути без видачі розташування, на відміну від субмарин.

Нагадаємо, в Україні завершують випробування МіГ-29 з керованими авіабомбами.

Також турецький БПЛА Akinci отримав 900-кілограмові авіабомби HKH-84.