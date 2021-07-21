З керованими авіабомбами: в Україні завершують випробування оновленого МіГ-29 (відео)

Літак буде здатний перевозити новий тип ракет, що вражає піхоту, техніку і бетонні перекриття. Оновлення одного борту обходиться в 100 млн гривень.

Директор Львівського державного авіаремонтного заводу Дмитро Матрунчик заявив в ефірі Security Talks про те, що до кінця 2021 року ці фірми завершать випробування модернізованого винищувача МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ2.

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Головною особливістю модернізації є можливість запускати керовані ракети класу "повітря-земля". До них відносяться авіабомби КАБ-500КР з телевізійною головкою самонаведення і ракети Х-29Т. Зазначається, що їхні випробування були успішно проведені навесні минулого року на авіаполігоні в Ковельському.

[ + – ] КАБ500КР Фото: Милитарист

КАБ-500КР — коректовані авіабомби завважки в 370 кг. Призначені для руйнування бетонних перекриттів, ураження піхоти і техніки. Приставка КР означає, що він має телевізійно-коригувальну систему наведення, а також фугасно-бетонобійну бойову частину.

[ + – ] МіГ-29УМ2 з КАБ500Кр

Вартість модифікації одного винищувача, за інформацією "Мілітарний", становить близько 100 млн гривень.

При цьому винищувач отримав оновлену бортову апаратуру, що дозволяє в автоматичному режимі здійснювати контроль за посадкою літака і виконувати польоти на міжнародних трасах. Також МіГ-29МУ2 отримав цифрові індикатори шляхом заміни кабіни винищувача.

Нагадаємо, в ЗМІ повідомляли, що льотчики Військово-повітряних сил масово покидають армію. Причина тому — мала кількість льотного часу і багато бюрократії. За останні два роки з ВПС пішло близько 140 льотчиків. Пізніше у ВПС України визнали проблему, заявивши про необхідність зміни законів.