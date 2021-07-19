Мало літають і багато бюрократії: з Військово-повітряних сил масово звільняються льотчики (відео)

За останні два роки з ВПС пішли майже 140 пілотів, серед яких як досвідчені фахівці, так і новачки, які нещодавно завершили навчання.

Українські льотчики звільняються з ВПС України через проблеми з бюрократією, низькою зарплатою і нальотом. Про це повідомляється в сюжеті Донбас.Реалії

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Серед пілотів є як досвідчені фахівці, так і новачки, які завершили університети в 2016 році. За словами представника командування ПС Олега Гаврилка, за останні два роки з війська пішли майже 140 пілотів, цьогоріч планують звільнитися ще понад 40 військових.

Причиною звільнення в командуванні називають низькі зарплати, а також конкуренцію з іншими відомствами. Зарплати в структурах для пілотів:

ЗСУ — 19-24 тисячі гривень;

Держприкордонслужба — 28 тисяч гривень;

Нацгвардія — 32 тисячі гривень;

ДСНС — 36 тисяч гривень;

Нацполіція — 50 тисяч гривень.

Командир авіаескадрильї у Військово-повітряних силах отримує 28 000, а Нацгвардії — 41 000. Тому в командуванні ВПС хочуть вирівняти зарплату для пілотів, зробивши її більш конкурентною. Але в Генштабі поки не ухвалили відповідного рішення.

Фото: Скриншот

Однак власне пілоти заявляють, що причина їх звільнення не в зарплатах, а в бюрократії.

"Я був начальником служби безпеки польотів. У мене було документації де 19 журналів, а інших планів і папок загалом десь 30. Служба складається з однієї людини — мене. Тобто, я повинен вести облік-аудит і ще й проводити заняття з льотним складом, що стосуються безпосередньо безпеки польотів. Якось я підрахував, що я повинен був проводити заняття протягом 61 години на тиждень при тому, що всього за тиждень я повинен працювати 41 годину", — розповідає колишній льотчик ПС ЗСУ Вадим Ворошилов.

Також пілоти нарікають на малу кількість годин нальоту. Здебільшого виходить 40-50 годин при тому, що в НАТО ці цифри значно вищі. До того ж до цього практично ніяк не використовується досвід, отриманий під час російсько-української війни на Донбасі.

Як писав військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у статті про льотні години українських пілотів, в НАТО середнім задовільним є рівень нальоту 120-180 годин на рік.

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Нагадаємо, льотчики ВПС провели тактичні начення в Миргороді.

Зазначимо, що на навчаннях "Козацька булава" відпрацювали авіаевакуацію поранених.