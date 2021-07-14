Бійці на навчаннях "Козацька булава" відпрацювали авіаевакуацію поранених (фото)
Українські пілоти і британські медики відпрацювали сценарій евакуації, щоб у разі реальної необхідності швидко відреагувати на подію.
У Миколаївській області на базі міжвидового центру підготовки проходять українсько-британські навчання "Козацька булава 2021". У рамках одного з етапів була відпрацьована евакуація із залученням авіації. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.
Вказується, що британська сторона ще на етапі підготовки до навчань робила акцент на організації максимально оперативної евакуації поранених або постраждалих. Тому для цього була залучена медична евакуація.
Пілоти Мі-8МСБ-В і особовий склад британської медроти провели практичні заняття з відпрацювання дій при евакуації. Вертоліт облетів територію полігону, щоб перевірити готовність майданчиків до можливості приземлення, підходи до місця транспорту і саме навантаження пораненого.
Повідомляється, що на майданчику Чарлі були проведені всі необхідні дії і завантаження поранених на борт. Це місце буде використовуватися у всіх етапах навчань для оперативної евакуації, якщо вона дійсно знадобиться.
Нагадаємо, навчання "Козацька булава" стартували 12 липня. У них візьмуть участі військові з 5 країн. До них залучать 2000 військових і 300 техніки.
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