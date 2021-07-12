2000 військових і 300 одиниць техніки. Почалися українсько-британські навчання "Козацька булава" (фото)

У Генштабі заявляють, що маневри підвищать сумісність ЗСУ з НАТО, а також покажуть незмінну підтримку Британією України.

У Миколаївській області стартували міжнародні україно-британські навчання "Козацька булава", у яких візьмуть участь військові з 5 країн. Самі маневри будуть проходити з 12 по 24 липня. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

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У церемонії відкриття взяли участь представники командування ЗСУ, оперативного командування "Схід", командир 4 батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

Фото: Генштаб ВСУ

У навчаннях візьме участь близько 2000 тисяч військових і понад 300 одиниць техніки з пʼяти країн учасниць. Крім Великобританії, у маневрах візьмуть участь бійці із США, Канади і Швеції. Мета навчань — обмін досвідом, організація безпеки в Чорноморському регіоні, а також підтримка України Великобританією.

Фото: Генштаб ВСУ

"Ці навчання є важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави, адже вони посилять оперативні можливості наших військ, поліпшать рівень сумісності між підрозділами і штабами Збройних Сил України та Обʼєднаного Королівства Великобританії, а також США, Канади, королівства Швеції та інших членів НАТО. Війна на Сході України — це загроза не тільки для України, але і для безпеки і стабільності всіх країн Європи і світу. Наші партнери абсолютно солідарні в цьому питанні", — заявив у ході відкриття навчань полковник Володимир Кокорєв.

Нагадаємо, 10 липня завершилися навчання Sea Breeze-2021, які стали наймасштабнішими за всю історію проведення. Маневри стартували 28 червня.

Зазначимо, що з 17 липня почнуться навчання "Три мечі", у яких українські військові будуть брати участь уперше.