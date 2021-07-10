Навчання "Сі Бриз — 2021" офіційно завершені: командир Defender отримав нагороду (фото)

Представник ВМС США, заявив, що вчення у 2022 році будуть більш масштабними.

Вранці 10 липня в одеському Будинку офіцерів відбулось урочисте закриття щорічних міжнародних навчань "Сі Бриз — 2021". "Навчання Sea Breeze — 2021 завершені. Всі завдання виконані в повному обсязі", — заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неіжпапа.

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За підсумками навчань українські та західні військові були удостоєні почесних нагород "Захисник України" і "За зміцнення бойової готовності ВМС". Серед нагороджених — командир британського есмінця Defender і начальник регіонального управління Морської охорони контр-адмірал Олег Костур.

[ + – ] Знак "За зміцнення бойової готовності ВМС" [ + – ] Медаль "Захисник України"

За словами заступника командира 65-ї оперативної групи Шостого флоту ВМС США Кайла Гантта, військові вже починають підготовку до навчань наступного року. "Завтра ми вже будемо готувати Sea Breeze — 2022. У наступному році очікую побачити ще більше країн", — сказав він.

Нагадаємо, в Чорному морі і прибережних районах на території України з 28 червня по 10 липня проходили військові навчання НАТО і партнерів альянсу Sea Breeze — 2021. Основні учасники: Україна, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, Латвія.

У навчаннях були задіяні близько 4 тис. військовослужбовців, 40 кораблів, катерів і допоміжних суден, 30 одиниць авіаційної техніки та понад 100 одиниць автомобілів і бронетехніки.

Перед стартом навчань у Чорному морі сталася надзвичайна подія з есмінцем Великой Британії. Російські військові звинуватили HMS Defender в порушенні кордонів і нібито зробили "попереджувальне бомбометання". Міноборони Королівства спростувало заяву Москви і заявило, що не помітило ніякого вогню по есмінцю HMS Defender.

Борис Джонсон раніше вже заявляв про те, що вони не визнають анексії Криму, тому найкоротший шлях був з Одеси до Грузії прокладений через українські територіальні води.