"Не признаем аннексию Крыма, это воды Украины", - Джонсон об инциденте с эсминцем Defender

Поскольку страна не признает аннексию полуострова, кратчайший путь был проложен через украинские воды рядом с Крымом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что эсминец "Дефендер" (" HMS Defender") находился в Черном море рядом Крымом на законных основаниях. Он прокомментировал конфликт с Россией во время посещения казарм в Олдершоте, передает издание Mirror.

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По словам премьера, страна признает Крым украинским, поэтому HMS Defender проложил курс поблизости от полуострова, использовав кратчайший маршрут. Он добавил, что лично не отдавал такого распоряжения, так как это сфера ответственности Министерства обороны, но полностью поддерживает решение британских военных.

"Я считаю, что использование международных вод было полностью уместным. Важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории. Было совершенно правильно, что мы отстаивали закон и добивались свободы судоходства", — отметил глава правительства. — "Это украинские воды, и было полностью правильно использовать их для движения из точки "А" в точку "Б".

Кроме того, для ударной группы кораблей принципиально важно свободное использование этих вод. Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания в сотрудничестве с 40 другими странами намерена отстаивать демократию, человеческие права, равенство, а также законы свободной навигации.

Напомним, 23 июня российские военные открыли предупреждающий огонь по эсминцу HMS Defender, а самолеты сбросили бомбы рядом с кораблем. В РФ заявили, что судно нарушило российскую границу во время перехода из Одессы в Грузию.

После инцидента с HMS Defender представитель МИД России Мария Захарова обвинила Минобороны и посольство Великобритании во лжи и утрате манер. Замглавы российского министерства Сергей Рябков, в свою очередь, пригрозил бомбардировкой объектов НАТО в случае повторения ситуации.

Журналист BBC рассказал, как российские войска преследовала эсминец HMS Defender в Черном море. Россия задействовала более 20 самолетов и два катера береговой охраны, чтобы следить за движением британского корабля.