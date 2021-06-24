"Не визнаємо анексію Криму, це води України", — Джонсон про інцидент з есмінцем Defender

Оскільки країна не визнає анексію півострова, найкоротший шлях був прокладений через українські води поруч із Кримом.

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон стверджує, що есмінець "Дефендер" ("HMS Defender") знаходився в Чорному морі поруч із Кримом на законних підставах. Він прокоментував конфлікт із Росією під час відвідування казарм в Олдершоті, передає видання Mirror.

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За словами премʼєра, країна визнає Крим українським, тому HMS Defender проклав курс поблизу півострова, використавши найкоротший маршрут. Він додав, що особисто не віддавав такого розпорядження, оскільки це сфера відповідальності Міністерства оборони, але повністю підтримує рішення британських військових.

"Я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним. Важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства", — зазначив глава уряду. — "Це українські води, і було повністю правильно використовувати їх для руху з точки "А" в точку "Б".

Крім того, для ударної групи кораблів принципово важливе вільне використання цих вод. Борис Джонсон підкреслив, що Великобританія у співпраці із 40 іншими країнами має намір відстоювати демократію, людські права, рівність, а також закони вільної навігації.

Нагадаємо, 23 червня російські військові відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю HMS Defender, а літаки скинули бомби поруч із кораблем. В РФ заявили, що судно порушило російський кордон під час переходу з Одеси до Грузії.

Після інциденту з HMS Defender представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Міноборони та посольство Великобританії в брехні й втраті манер. Заступник голови російського міністерства Сергій Рябков, зі свого боку, пригрозив бомбардуванням обʼєктів НАТО в разі повторення ситуації.

Журналіст BBC розповів, як російські війська переслідували есмінець HMS Defender у Чорному морі. Росія задіяла більше 20 літаків і два катери берегової охорони, щоб стежити за рухом британського корабля.