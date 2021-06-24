"Я буду стріляти": очевидець розповів, як РФ переслідувала HMS Defender у Чорному морі (відео)

Росія залучила понад 20 бойових літаків і два катери берегової охорони, щоб стежити за діями есмінця Королівських ВМС Defender біля мису Фіолент.

Британський журналіст Джонатан Біл, якого запросили на борт HMS Defender, чув по радіозвʼязку ворожі попередження від російських військових і постріли в акваторії Чорного моря, передає ВВС.

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МО РФ 23 червня повідомило, що біля мису Фіолент були зроблені попереджувальні постріли, а бомбардувальник Су-24М скинув бомби ОФАБ-250 по шляху проходження британського есмінця "Дефендер".

Уряд Сполученого Королівства спростував заяви Міноборони Росії і заперечував будь-які "попереджувальні" постріли в бік есмінця HMS Defender. На борту корабля НАТО був присутній спецжурналіст ВВС Джонатан Біл, який чув погрози по радіозвʼязку від російських військових.

До інциденту біля мису Фіолент журналіст бачив над своєю головою понад 20 бойових літаків, а два катери берегової охорони перебували всього за 100 метрів від корабля НАТО. Відеосюжет ВВС суперечить заявам як канцелярії премʼєр-міністра Великобританії, так і міністерства оборони, які заперечують будь-яку конфронтацію з військами РФ.

"Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти", — погрожував російський співрозмовник екіпажу британського есмінця біля мису Фіолент.

За словами Джонатана Біла, моряки перебували на бойових постах, коли HMS Defender наближався до південної точки окупованого Криму, і системи озброєння були приведені в готовність.

"HMS Defender збирався пройти в межах 12 миль (19 км) територіальних вод Криму. Капітан наполягав, що він шукав безпечний прохід тільки по міжнародно визнаному судноплавному шляху. Два російські кораблі берегової охорони, що переслідували військовий корабель Королівського флоту, намагалися змусити його змінити курс. у якийсь момент одне з російських суден наблизилося на відстань близько 100 метрів. По радіо звучали все більш ворожі попередження", — розповідає очевидець інциденту в Чорному морі.

Капітан есмінця HMS Defender попередив екіпаж, що системи корабля зафіксували поблизу понад 20 російських військових літаків, додали в ВВС.

[ + – ] Інцидент з HMS Defender біля мису Фіолент

Раніше Фокус розповідав, що 23 червня авіація РФ скинула бомби поряд з есмінцем НАТО в Чорному морі. Міноборони РФ звинуватили HMS Defender в "порушенні територіальних вод Росії", а бомбардувальник Су-24М нібито провів попереджувальне бомбометання снарядами ОФАБ-250.

Міноборони Великобританії спростувало "обстріл" есмінця HMS Defender у Чорному морі. Як заявляли в оборонному відомстві, корабель Королівського флоту Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.

Пізніше Фокус повідомляв, що РФ опублікувала відео інциденту на Чорному морі. На доказ версії про "попереджувальний вогонь" по есмінцю, були показані кадри із Су-24М і безпілотником.